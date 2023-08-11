В Югре участникам СВО упростили получение государственной социальной помощи

В регионе утвердили единый перечень прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для военнослужащих и их семей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 августа. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ упростил получение государственной социальной помощи для участников специальной военной операции. Соответствующее решение приняли на заседании правительства региона, сообщает департамент внутренней политики Югры.

"Согласно решению правительства Югры, принятому в пятницу, теперь все участники специальной военной операции будут освобождены от необходимости представлять документы в случае продления социального контракта при оказании государственной соцпомощи, а также от возврата денег в связи с неисполнением социального контракта. Ранее такая норма распространялась только на югорчан, призванных в вооруженные силы страны по мобилизации", - говорится в сообщении.

В автономном округе утвердили единый перечень прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций гражданам, принимающим участие в СВО, и их семьям. Документом, в частности, предусмотрена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% ежемесячно, 100%-ная компенсация оплаты за детский сад, бесплатное питание в школе, 100 тыс. рублей предоставляется семьям в случае поступления ребенка в вуз по программам бакалавриата и специалитета, оказываются и другие меры поддержки.

Социальный контракт заключается с участниками СВО и их семьями для определения права на действующие меры господдержки и постоянного соцсопровождения.