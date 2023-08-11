11 августа, 12:18
Военная операция на Украине

В Югре участникам СВО упростили получение государственной социальной помощи

В регионе утвердили единый перечень прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для военнослужащих и их семей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 августа. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ упростил получение государственной социальной помощи для участников специальной военной операции. Соответствующее решение приняли на заседании правительства региона, сообщает департамент внутренней политики Югры.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Согласно решению правительства Югры, принятому в пятницу, теперь все участники специальной военной операции будут освобождены от необходимости представлять документы в случае продления социального контракта при оказании государственной соцпомощи, а также от возврата денег в связи с неисполнением социального контракта. Ранее такая норма распространялась только на югорчан, призванных в вооруженные силы страны по мобилизации", - говорится в сообщении.

В автономном округе утвердили единый перечень прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций гражданам, принимающим участие в СВО, и их семьям. Документом, в частности, предусмотрена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% ежемесячно, 100%-ная компенсация оплаты за детский сад, бесплатное питание в школе, 100 тыс. рублей предоставляется семьям в случае поступления ребенка в вуз по программам бакалавриата и специалитета, оказываются и другие меры поддержки.

Социальный контракт заключается с участниками СВО и их семьями для определения права на действующие меры господдержки и постоянного соцсопровождения. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация