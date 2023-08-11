Бой Маска с Цукербергом будет транслироваться в их социальных сетях

Его запланировали на 26 августа

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Поединок между Илоном Маском и руководителем корпорации Meta (признана экстремистской в РФ) Марком Цукербергом будет транслироваться в социальных сетях бизнесменов - X (ранее Twitter) и Meta.

"Бой будет организован моим фондом и фондом Цука (Цукерберга - прим. ТАСС), а не UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат - прим. ТАСС). Прямая трансляция будет на этой платформе (X) и в Meta", - написал Маск в X.

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке и предложил ему 26 августа в качестве даты проведения боя. Маск вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент X. Оба бизнесмена договорились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент UFC Дэйна Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.