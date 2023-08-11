Территорию между Кузьминками и Рязанским проспектом освободили для новой автодороги

Работы планируют завершить до 2024 года

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты ПАО "Россети Московский регион" завершили комплекс работ по переустройству участков высоковольтных линий электропередачи, которые проходили в зоне строительства новой автомобильной дороги между Кузьминками и Рязанским проспектом в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Для возможности реконструкции Окской улицы, строительства участка 2-го Вязовского проезда и переустройства железнодорожных путей был проведен комплекс работ, в рамках которого изменили трассы кабельных линий 110 кВ "Карачарово-Выхино № 1, № 2". Общая длина кабельных линий с учетом нового участка - 486 м - составляет более 5 км. Трасса кабельной линии 110 кВ проходит в стесненных городских условиях, в застроенной части города с многочисленными пересечениями с автодорогами, железной дорогой, инженерными сетями и коммуникациями, поэтому на ряде особо сложных участков был применен метод горизонтально направленного бурения, позволяющий сохранить городской ландшафт", - значится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, реконструкция Окской улицы позволит связать и тем самым разгрузить Рязанский и Волгоградский проспекты - одни из самых востребованных автомобилистами дорожных артерий столицы. Новый участок дороги в утренний час пик будет пропускать до 2 тыс. машин. Все работы планируется завершить до 2024 года.

"Благодаря этому станут комфортнее поездки не только по вылетным магистралям, но и между Рязанским районом и соседними Кузьминками. Новая связка перераспределит транспортные потоки с улиц Зеленодольской и Жигулевской, создав параллельный альтернативный проезд к Волгоградскому проспекту, свяжет Рязанский и Волгоградский проспекты", - заключили в ПАО "Россети Московский регион".