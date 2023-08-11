В Новой Москве за пять лет реализовали более 470 объектов городского имущества

Кроме того, бизнес получил в аренду 48 участков под строительство инфраструктурных объектов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более 470 объектов городского имущества реализовали в рамках торгов в Новой Москве за пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Выставляемые на торги объекты пользуются спросом как у предпринимателей, так и у жителей округов. С 2018 года в ТиНАО реализовано 477 лотов - зданий и помещений под бизнес, земельных участков для строительства коммерческих объектов и частных домов, нестационарных торговых объектов и машино-мест на паркингах. Наибольшей популярностью среди жителей пользуются участки под индивидуальное жилищное строительство: за пять лет на торгах реализовали 261 земельный участок, из них 35 - за первые шесть месяцев этого года", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что за пять лет предприниматели приобрели в ТиНАО 39 нежилых зданий и помещений и арендовали пять таких объектов. Кроме того, бизнес получил в аренду 48 участков под строительство инфраструктурных объектов, необходимых для развития округа и повышения качества жизни горожан: магазинов, домов быта, кафе и ресторанов.

Также реализованы права на строительство 10 некапитальных объектов, благодаря чему в ТиНАО появляются физкультурно-оздоровительные комплексы, автосервисы и мойки и другое.

"Участие в торгах также позволяет открывать и развивать бизнес в популярных общественных пространствах на нестационарных торговых объектах. На столичном Инвестиционном портале предприниматели могут подобрать павильоны и киоски для использования под магазины, кафе или пункты проката спортивного инвентаря, а также тележки для продажи мороженого и напитков, бахчевые развалы, елочные базары. За пять лет в ТиНАО реализовано 40 таких объектов", - приводятся слова руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.