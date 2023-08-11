Сальдо: вакцинация жителей Херсонской области после прорыва ГЭС практически завершена

По словам врио губернатора региона, будут направлены ресурсы из федерального бюджета на восстановление разрушенных домов и инженерных сетей

ГЕНИЧЕСК, 11 августа. /ТАСС/. Медики практически завершили вакцинацию населения Херсонской области, необходимость которой возникла после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Угрозы эпидемиологической нет, вакцинация практически проведена", - сказал Сальдо.

Он отметил, что будут направлены ресурсы из федерального бюджета на восстановление разрушенных домов и инженерных сетей.

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко в четверг сообщил ТАСС, что более 17 тыс. человек прошли вакцинацию от инфекционных заболеваний. Власти ранее рекомендовали всему населению Херсонской области вакцинироваться от вирусного гепатита А, брюшного тифа и дизентерии в рамках ликвидации последствий ЧС после разрушения ГЭС. Гражданам, проживающим в зоне ЧС, рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи бутилированную или кипяченую воду.