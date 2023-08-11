11 августа, 12:29
Военная операция на Украине

Член СПЧ предложила усовершенствовать порядок доставки почты в зону СВО

Как отметила Татьяна Мерзлякова, в настоящее время письма из всех регионов обрабатывает только один центр, что влияет на скорость доставки почтовых отправлений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила увеличить количество сортировочных центров, через которые корреспонденция попадает в зону специальной военной операции. В настоящее время, по ее словам, письма из всех регионов в зону СВО обрабатывает только один такой центр, что влияет на скорость доставки почтовых отправлений.

"Самый сложный момент - это почтовое отделение (сортировочный центр - прим. ТАСС) одно. <...> Я все-таки хочу, давайте сделаем в каждом [федеральном] округе такое отделение", - сказала Мерзлякова журналистам.

Рекомендация содержится в специальном докладе омбудсмена, подготовленном совместно с Уральским федеральным университетом по итогам исследования работы почты с письмами в зону СВО. Доклад будет представлен губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, командованию Центрального военного округа, а также СПЧ. Мерзлякова также считает, что почтовые отделения необходимо оснастить информационными стендами, которые бы помогали родственникам военнослужащих правильно оформлять корреспонденцию.

По данным омбудсмена, сейчас письма и посылки в зону СВО идут в среднем на две недели дольше, чем почтовые отправления по другим адресам. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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