Число лесных пожаров в Подмосковье в июле сократилось более чем в шесть раз

В этом месяце на территории лесного фонда региона зафиксировали шесть лесных пожаров

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Количество пожаров в лесах Московской области в июле сократилось более чем в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили журналистам в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"В июле прошлого года было зафиксировано 37 пожаров на территории лесного фонда Московской области, в этом июле - всего шесть. То есть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров на территории региона сократилось более чем в шесть раз. И дело не только в погоде, которая в прошлом году была более жаркая и сухая. Также совершенствуются методы выявления возгораний и тушения пожаров, активнее помогают в этом неравнодушные граждане Подмосковья", - цитирует пресс-служба зампреда правительства региона Георгия Филимонова.

В комитете призвали в случае обнаружения возгорания сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.