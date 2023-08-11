Пушилин сообщил, что земли Азовского побережья можно использовать для создания баз отдыха

По словам врио главы ДНР, предполагаемый регион застройки обладает удобной логистикой

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Земли Азовского побережья смогут использовать восстанавливающие Донбасс шефы-регионы для создания курортных зон. Об этом ТАСС сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Есть идея восстановить рекреационную зону, сделать ее доступной, удобной, комфортной по всему побережью Азовского моря. <...> Конечно, нужна инфраструктура, нужны будут пансионаты. И вот одна из наших инициатив - мы готовы предоставлять регионам-шефам, которые участвуют в восстановлении Донбасса, участки земли на побережье, где они могут построить пансионаты", - сказал Пушилин.

Цель - обеспечить жителей России доступным отдыхом с максимально достойными условиями не покидая границ страны. Пушилин также подчеркнул, что предполагаемый регион застройки обладает удобной логистикой.

Ранее врио главы ДНР принял участие в совещании с участием операционного директора Агентства стратегических инициатив Георгия Белозерова, на котором обсуждалась стратегия развития акватории Азовского бассейна и территории приазовского побережья, где не исключил возможности превращения Азовского моря, ставшее внутренним морем РФ, в море-союзное, которое активно будут использовать Союзное государство России и Белоруссии.