В Петербурге запустят новый туристический маршрут "Путешествие в столицу фонтанов"

Он объединит в себе три вида транспорта: пригородный поезд "Ласточка", автобус и "Метеор"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Новый туристический маршрут, который объединит три вида транспорта, будет запущен из Петербурга в Петергоф с 12 августа, "Путешествие в столицу фонтанов" займет около пяти часов. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"С 12 августа запускается новый мультимодальный тур "Путешествие в столицу фонтанов". Он объединит три вида транспорта: пригородный поезд "Ласточка", автобус и "Метеор". В него уже включено посещение одного из самых популярных музейных комплексов страны - Государственного музея-заповедника "Петергоф", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ОАО "РЖД" также добавили, что в рамках тура с Балтийского вокзала электропоезд "Ласточка" будет отправляться в 11:15 мск, в вагонах предусмотрено экскурсионное сопровождение. Обратно в Петербург путешественники прибывают в 16:10 мск на "Метеорах".

Стоимость такого экскурсионного тура составит 4 тыс. рублей для взрослых и чуть больше 3 тыс. для детей до 7 лет.

В компании также напомнили, что в этом году в рамках мультимодальных перевозок стало доступно сразу 5 маршрутов: Сортавала - остров Валаам, Санкт-Петербург - крепость Орешек, Санкт-Петербург - Петергоф, Петрозаводск - остров Кижи, Великий Новгород - Взвад. С 20 мая было реализовано более 4 тысяч билетов (в оба конца). Самым популярным стало направление Сортавала - Валаам - Сортавала.