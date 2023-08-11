На площадке Московского урбанфорума в "Лужниках" откроется "Зеленая игротека"

В частности, для гостей форума подготовили настольные экоигры "Зеленая Москва", "Сортируем мусор - бережем природу", "Разделятор" и "Домино в мире животных"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Гости Московского урбанистического форума (МУФ) смогут сыграть в настольные экоигры, узнать больше об охране окружающей среды и принять участие в тематических мастер-классах во время экологической программы на площадке мероприятия в спорткомплексе "Лужники". Об этом сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Зеленая игротека" заработает на МУФ-2023. <...> В олимпийском комплексе "Лужники" можно будет отправиться в экопутешествие по экологическим программам Москвы", - говорится в сообщении.

Так, 11 августа с 16:00 до 18:00 для гостей форума в "Зеленой игротеке" подготовили настольные экоигры "Зеленая Москва", "Сортируем мусор - бережем природу", "Разделятор", "Домино в мире животных" и творческую студию "Дневник натуралиста". "Тематические настольные экоигры помогают формировать любовь к природе, бережное отношение ко всему живому, развивают ответственный подход к сбору и переработке бытовых отходов и экопривычки. Участникам предусмотрены подарки", - добавили в пресс-службе.

В этом время состоится презентация экопроектов для москвичей - какие экологические программы действуют в Москве и как принять в них участие. А 15, 29 августа и 5 сентября с 12:00 до 18:00 пройдет мастер-класс "Флора и фауна водоемов под микроскопом".

"Яркое и удивительное знакомство с самыми маленькими обитателями наших прудов и рек ожидает во время мини-лекции. Увидите, как выглядят представители микромира под микроскопом, узнаете интересные факты и особенности из жизни этих необычных организмов, как они используются в лабораториях в качестве живых тест-объектов. На мастер-классе расскажут и покажут, как приготовить микропрепарат для изучения под микроскопом. Будет уникальная возможность сделать такой препарат самостоятельно и увидеть результат на большом экране, подключенном к микроскопу", - отметили в департаменте.

О форуме

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки, посвященные настоящему и перспективному развитию Москвы, - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице шесть недель, до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.