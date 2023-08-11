Аварийный танкер "Сиг" доставили буксиром для ремонта в Аксай

За время аварийно-спасательных работ собрано 82 куб. м нефтеводяной эмульсии и около 600 кг замазученной теплоизоляционной обшивки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Буксировка танкера "Сиг", получившего пробоину после атаки украинской стороной у Керченского пролива, завершилась, он доставлен в порт Аксай Ростовской области для ремонта. Об этом сообщает Морская спасательная служба.

"Аварийно-спасательная партия Азово-Черноморского филиала Морспасслужба завершила основные мероприятия по устранению последствий ЧС с танкером "Сиг" и покинула борт. Судно после буксировки ошвартовано к причалу "Красный моряк" в порту Аксай. Судовладелец подтвердил окончание аварийно-спасательных работ по факту прихода "Сиг" к месту ремонта", - говорится в сообщении.

За время аварийно-спасательных работ собрано 82 куб. м нефтеводяной эмульсии и около 600 кг замазученной теплоизоляционной обшивки. В машинном отделении судна установлено заграждение, которое ограничивает распространение загрязнения нефтепродуктами акватории за пределами судна. За семь дней аварийно-спасательных работ специалисты Морспасслужбы использовали более 800 кг биосорбента и не допустили загрязнения акватории.

Буксировка танкера началась утром 8 августа, ею занимается буксир "Коневец". Танкер "Сиг", атакованный украинской стороной, получил пробоину в районе машинного отделения. На борту находилось 11 человек, они не пострадали. Судно было на южном подходе к Керченскому проливу.