В Парке Горького в Москве установили арт-объект, посвященный его 95-летию

Инсталляция будет украшать арку главного входа до 30 сентября

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Москомархитектура представила в Парке Горького инсталляцию, посвященную юбилею культурной площадки, которой в августе исполнится 95 лет. Проект "Время вперед" разработан бюро Osetskaya.Salov, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Арт-объект будет украшать арку главного входа с 11 августа до 30 сентября. <...> Концепция была выбрана в рамках закрытого конкурса. <...> Парк Горького - старейшая культурная площадка города, которая на протяжении многих десятилетий задает стандарты для отдыха, оставаясь местом притяжения москвичей и туристов. Почти что феномен, который хочется исследовать, и через призму искусства это знание передать потомкам", - значится в сообщении.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, которого цитирует Москомархитектура, проект представляет собой художественное высказывание, отражающее смысл и значение юбилея. "Время идет, меняются смыслы, но архитектура живет здесь и сейчас. Триумфальный символ парка отражает не только глубокую связь с историей, но и ловит настоящее, и даже прорастает в будущее", - отметил Кузнецов.

Авторы проекта из бюро Osetskaya.Salov добавили, что 95-летие - "это повод не только вспомнить историю и осознать настоящее, но и возможность подумать о том, как идеология места может поменяться еще через столетие". "Образ входного павильона является отражением стремительного хода времени. Концепция построена на триединстве прошлого, настоящего и будущего. Каждое из этих понятий раскрывается в элементах арт-объекта", - приводят слова авторов арт-объекта в пресс-службе.

Об истории парка и расположенной здесь Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке (ВСХВ) "напомнят 550 снопов луговых трав - это прошлое воздвигнуто на кровле в виде каскада зеленых насаждений". "За настоящее отвечает единственный постоянный элемент инсталляции - сама арка в стиле сталинского ампира, через которую произрастает время. Будущее символизирует световая инсталляция под сводами арки, созданная совместно с командой бюро светодизайна "Культура света": 520 неоновых элементов длиной от 2 м до 6 м - будто корни и вместе с тем нейронные сети, которые все глубже проникают в нашу повседневность. Таким образом, время проходит через арку, соединяя ценность ее прошлого, постоянство настоящего и движется вперед - в самое лучшее из возможного будущего", - заключили в пресс-службе.