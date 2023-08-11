В Калужской области более 600 активистов примут участие в военно-исторической экспедиции

Центральным мероприятием станет перезахоронение останков советских солдат на воинском мемориале "Высота 269,8 - Зайцева гора"

ТАСС, 11 августа. Юбилейная международная военно-историческая экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе" стартовала в пятницу в Калужской области, в мероприятиях примут участие более 600 активистов и представителей из России, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Латвии, Казахстана, Молдавии, сообщили в пресс-службе "Поискового движения России".

"В Калужской области прошло торжественное открытие десятой международной военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе". В крупнейшей поисковой экспедиции участвуют более 600 активистов из разных регионов России, военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона Минобороны РФ и представители из Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Латвии, Казахстана, Молдавии", - говорится в распространенном сообщении.

В течение двух недель активисты проведут поисковые работы на местах гибели воинов Красной армии, примут участие в работе дискуссионных площадок, мастер-классах, самые юные участники пройдут "Школу поисковика", где получат теоретические знания о различных направлениях поиска и на практике в полевых условиях смогут их отработать. Центральным мероприятием экспедиции станет перезахоронение останков советских солдат на воинском мемориале "Высота 269,8 - Зайцева гора".

"В этом году мы отмечаем 35 лет организованному поисковому движению. Мы бесконечно рады поисковым отрядам, для которых эта экспедиция будет первой. 10 лет исполнилось "Поисковому движению России". Его учредили те, кто когда-то начинал поиск в Советском Союзе. Движение получилось дружным, хорошим и оправдывает название "движение", - цитирует пресс-служба руководителя "Поискового движения России", депутата Госдумы Елену Цунаеву.

Поисковые работы пройдут с 11 по 24 августа в районе высот 269,8 и 275,6 на местах героических сражений в годы Великой Отечественной войны, где с 1942 до весны 1943 года армии Западного фронта вели беспрерывные кровопролитные сражения с войсками немецкой группы армий "Центр" за стратегически важную магистраль. Организаторами экспедиции выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи, "Поисковое движение России" при поддержке Минобороны России, правительства Калужской области и Фонда президентских грантов.