Бой Маска с Цукербергом пройдет на фоне "античного Рима"

Как отметил владелец Tesla и SpaceX, он договорился с итальянскими властями об "эпическом месте" проведения поединка

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Поединок между Илоном Маском и руководителем корпорации Meta (признана экстремистской в РФ) Марком Цукербергом состоится на фоне "античного Рима". Об этом Маск сообщил в социальной сети X (ранее Twitter).

В частности, он написал, что договорился с итальянскими властями об "эпическом месте" проведения поединка. При этом он не уточнил, где конкретно он пройдет, однако указал, что в кадре будет "античный Рим".

Ранее Маск сообщил, что поединок с Цукербергом будет транслироваться в социальных сетях бизнесменов, а в качестве организаторов поединка выступят фонды предпринимателей вместо UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат).

22 июня Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в поединке и предложил ему 26 августа в качестве даты проведения боя. Маск вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент X. Оба бизнесмена договорились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент UFC Дэйна Уайт считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.