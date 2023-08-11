День города в Ставрополе проведут без масштабного празднования и салютов

Праздник состоится 16 сентября

СТАВРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. День города и края в Ставрополе проведут без масштабных празднований и фейерверков, сообщил в своем Telegram-канале глава города Иван Ульянченко.

"В день рождения краевой столицы мы не планируем финансовых затрат и масштабных гуляний. Праздник пройдет скромно, без салютов и фейерверков. Тематика всех мероприятий - патриотическая. Все мы понимаем, что сейчас, когда идет специальная военная операция, нам не до пышных торжеств", - написал он.

Празднование Дня края и Дня города пройдет в Ставрополе 16 сентября. Со дня закладки крепости в системе Азово-Моздокской оборонительной линии, которая положила начало истории Ставрополя, исполнится 246 лет.

"В День города с одной из праздничных локаций мы отправим вместе с горожанами очередную партию гумпомощи на линию фронта, чтобы наши ребята знали, что мы всегда помним и переживаем за них. Это станет скромным подарком от горожан нашим бойцам", - отметил Ульянченко.

Ранее глава краевого Минмолодежи Вячеслав Коршун сообщил журналистам, что в регионе запущен конкурс на лучшую песню о Ставропольском крае или Ставрополе. Победитель получит возможность профессиональной записи песни, трек включат в плейлист городского светомузыкального фонтана.