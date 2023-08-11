Электроснабжение центра Севастополя восстановили после аварийного отключения

Оно произошло из-за технологического нарушения

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Элекроснабжение центральной части Севастополя восстановили после аварийного отключения электроэнергии, вызванного повреждением кабельной линии. Об этом ТАСС сообщили в "Севастопольэнерго".

"Включены все потребители. Причина: повреждение кабельной линии 6кВ, идущая от высоковольтной подстанции №6", - сказали в компании.

Ранее днем исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов сообщил об отключении электроэнергии в центре города из-за технологического нарушения. Без света остались более 10 центральных улиц, несколько детских садов, две поликлиники и несколько ведомств. Количество абонентов, оставшихся без света, не уточняется. Аварию устранили за несколько часов.