В Херсонской области решили открыть хотя бы по одной школе в прифронтовых районах

Как сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко, ситуация там остается напряженной, но большинство школ не работает уже три года - с карантина из-за ковида

ГЕНИЧЕСК, 11 августа. /ТАСС/. Власти Херсонской области приняли решение открыть хотя бы по одной школе в населенных пунктах в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале.

"При поддержке Минпросвещения в этом году сделали рывок в расширении сети образовательных учреждений. С января подготовлено и открыто уже 32 школы и детсада, которые ранее не действовали. И мы продолжаем эту работу. Взвесив все за и против, приняли решение открыть хотя бы по одной школе в каждом из районов 15-километровой зоны", - написал он.

Алексеенко подчеркнул, что ситуация там остается напряженной, но большинство школ не работает уже три года - с карантина из-за ковида. "Дальше так продолжаться не может. Дети должны учиться. Открытия школ очень ждут тысячи семей, которые не уехали с родной земли, несмотря на опасность обстрелов нацистов с правого берега. Остаются и хотят работать также многие учителя", - добавил он.

Алексеенко отметил, что большую помощь в подготовке школ разных районов оказывают регионы-шефы. "40 школ вошли в федеральную программу капремонта. Еще пять модернизируются по программе "Флагманские школы России". Все это дает уверенность - с тяжелым наследием старого режима справимся. Наши дети будут учиться в современных, классных школах. Причем совсем скоро", - пояснил он.