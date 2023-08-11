В селе Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

В населенном пункте, в частности, запретили проведение ярмарок и выставок

ТЮМЕНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных ввели в селе Омутинском Омутинского района Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

"На территории села Омутинское Омутинского района Тюменской области введен карантин по бешенству животных с 11 августа. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона", - говорится в сообщении.

В селе запретили проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также вывоз и отлов таких животных для их транспортировки в зоопарки.

Ранее карантин по бешенству животных ввели в деревнях Кашевская и Русаково Омутинского района Тюменской области.