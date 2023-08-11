NBC: адвокаты Байдена обсуждают детали его опроса по делу о секретных документах

Как сообщил телеканал, обсуждения со спецпрокурором развернулись вокруг того, как, когда и где может состояться такой разговор

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Адвокаты президента США Джо Байдена и спецпрокурор Роберт Хёр около месяца ведут переговоры о возможном проведении опроса главы Белого дома по делу о хранении секретных документов. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух источников.

Обсуждения развернулись вокруг того, как, когда и где может состояться такой разговор с Байденом. Кроме того, согласовывается количество вопросов и круг тем, а также то, будет ли беседа очной. Телеканал отмечает, что предполагается нескорое завершение дела, однако обычно опрос главного действующего лица расследования проходит в конце процесса.

В январе этого года стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента США (в 2009-2017 годах). По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год, то есть до того момента, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее секретные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Дело о ненадлежащем хранении секретных документов ранее было заведено в отношении экс-президента США республиканца Дональда Трампа. Как следует из обвинительного заключения, размещенного 9 июня в электронной базе данных суда Южного округа штата Флорида, американские компетентные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам по итогам расследования спецпрокурора Джека Смита. Как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 стоял гриф "совершенно секретно".

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы.