В Чечне в 2024 году появятся два образовательно-производственных кластера

По словам первого заместителя министра образования и науки региона Бекхана Сатуева, их создание должно положительно повлиять на ключевые показатели региона, в том числе на снижение уровня безработицы

ГРОЗНЫЙ, 11 августа. /ТАСС/. Образовательно-производственные кластеры в областях медицины и педагогики создадут на базе двух чеченских вузов в 2024 году в рамках проекта "Профессионалитет". Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра образования и науки региона Бекхан Сатуев.

"В этом году подписаны соглашения о создании двух образовательных центров на базе Чеченского государственного университета им. А. А. Кадырова и Чеченского государственного педагогического университета в областях "Клиническая и профилактическая медицина" и "Педагогика" соответственно. Обучение планируется начать в сентябре 2024 года. При формировании заявок для участия в конкурсах на получение грантов исходили из потребности региона в квалифицированных кадрах в той или иной отрасли", - отметил собеседник ТАСС.

Кроме того, в 2025 году в регионе запланировано создание еще двух образовательных центров педагогики и сельского хозяйства. По словам Сатуева, создание кластеров должно положительно повлиять на ключевые показатели региона, в том числе на снижение уровня безработицы.

"В настоящее время у нас функционирует образовательно-производственный центр в строительной отрасли, где базовой образовательной организацией является колледж Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова. Оборудование для центра закуплено практически в полном объеме, обучение начнется 1 сентября", - добавил Сатуев.

Он отметил, что обучение в рамках федерального проекта будет проходить по сокращенным образовательным программам.