Стратсессия по подготовке Всемирного фестиваля молодежи пройдет 29-30 августа в Обнинске

Фестиваль состоится в Сириусе с 1 по 7 марта 2024 года

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Стратегическая сессия по обсуждению проектов, которые будут представлены на Всемирном фестивале молодежи, пройдет 29-30 августа в Обнинске. Об этом сообщила заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ Ольга Голышенкова.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сириусе с 1 по 7 марта 2024 года в целях развития международного молодежного сотрудничества. В нем примут участие 20 тыс. молодых людей, включая 10 тыс. иностранных участников. Принять участие смогут также подростки от 14 до 17 лет: 500 - из России и 500 - из-за рубежа.

"Мы 29-30 [августа] в Обнинске делаем "Синергизатор", то есть вот такую нашу стратсессию <…>, где мы будем соединять все, что у нас есть с точки зрения потребностей, интересов, возможностей и идей, в единое пространство", - сказала она на круглом столе подгруппы по формированию предложений в программу от корпоративного сектора Всемирного фестиваля молодежи - 2024 в Общественной палате РФ.

По словам Голышенковой, стратсессия позволит "докрутить все незакрытые части" по вопросам организации фестиваля. Также такой формат позволит проработать презентации проектов - финалистов форума "Форсаж-2023", которые представят на Всемирном фестивале молодежи. Она подчеркнула, что на данном этапе организаторы работают с демонстрационными версиями проектов, именно поэтому необходимо провести более детальную работу с каждой представленной идеей.

На круглом столе в Общественной палате РФ также перечислили финалистов, которые смогут представить свои идеи в Сириусе, где пройдет сам фестиваль. Среди них: два проекта "Норникеля" - "Драгоценности Севера" и "Прикоснись к будущему", которые, по словам организаторов, станут частью программы развития Арктики, проект "Арт-пространства на железнодорожных вокзалах России" от РЖД, роллердром на берегу моря от Росатома, проект "Создаем хит" от "Ростелекома" и другие инициативы, брендированные отечественными корпорациями.

О фестивале

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в России. Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в целях развития международного молодежного сотрудничества. На форуме Россия - Африка президент сообщил, что на фестивале ожидается участие более 20 тыс. молодых людей из 180 стран мира.