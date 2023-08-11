Четыре села рядом с Уфой находятся в угрожаемой зоне из-за птичьего гриппа

Для ликвидации очага и предотвращения распространения возбудителя на птицефабрике будет уничтожена больная птица, а в угрожаемой зоне вся содержащаяся птица вакцинирована

УФА, 11 августа. /ТАСС/. Очаг заболевания птичьим гриппом зафиксирован на птицефабрике под Уфой, в угрожаемую зону радиусом 5 км попали по два села и деревни, а также несколько садовых товариществ. Вся больная птица на предприятии будет уничтожена, сообщили в Госкомитете Башкирии по ветеринарии.

"В связи с возникновением гриппа птиц на АО "Птицефабрика "Башкирская" и признанием ее очагом заболевания, населенные пункты в радиусе 5 км - села Авдон, Жуково, деревни Сергеевка, Уптино, СНТ "Гарнизонный", "Дубрава", "Отдых", "Солнечный-3", "Рябинушка", "Эталон" Уфимского района республики - признаны угрожаемой зоной", - говорится в сообщении.

Для ликвидации очага и предотвращения распространения возбудителя на птицефабрике будет уничтожена больная птица, а в угрожаемой зоне вся содержащаяся птица вакцинирована.

"Созданы пять бригад, которые уже приступили к вакцинации. Просьба к жителям населенных пунктов угрожаемой зоны отнестись с пониманием и предоставлять птицу для вакцинации. Вакцинацию планируется завершить до 13 августа", - добавили в Госкомитете. В угрожаемой зоне до отмены ограничений запрещено выпускать птиц, отпускать на водоем, ввозить и вывозить их.

По информации телеграм-каналов, птицефабрика просит партнеров утилизировать продукцию, поставленную с 30 июля, и предупреждает о приостановке поставок на полгода.

По данным Госкомитета, птицефабрика "Башкирская" занимает лидирующие позиции среди производителей яиц и яйцепродуктов в РФ. Объем производства с начала года составил свыше 440 млн штук яиц при поголовье птиц более 2,6 млн голов.