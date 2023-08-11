11 августа, 15:45,
обновлено 11 августа, 15:45
Военная операция на Украине

Кабмин упростил порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военных в ходе СВО

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

Теперь для получения страховки достаточно предоставить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части, пояснили в пресс-службе правительства

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее получение страховых выплат родственниками военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

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"Теперь для получения страховки достаточно предоставить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. Дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не нужно", - указано в сообщении.

Кроме того, устанавливается срок в 30 дней для выплаты страховой компенсации, на основании поданных документов. До сих пор такие сроки не были установлены и принятие решения о выплате страховки или об отказе в такой выплате занимало значительное время, добавили в кабмине.

Отмечается, что документ также касается родственников военнослужащих, погибших в ходе военных сборов, и родных сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.

В правительстве пояснили, что изменения нужны для реализации федерального закона, принятого в марте и регулирующего обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и сотрудников силовых структур. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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