Кабмин упростил порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военных в ходе СВО

Теперь для получения страховки достаточно предоставить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части, пояснили в пресс-службе правительства

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее получение страховых выплат родственниками военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Теперь для получения страховки достаточно предоставить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. Дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не нужно", - указано в сообщении.

Кроме того, устанавливается срок в 30 дней для выплаты страховой компенсации, на основании поданных документов. До сих пор такие сроки не были установлены и принятие решения о выплате страховки или об отказе в такой выплате занимало значительное время, добавили в кабмине.

Отмечается, что документ также касается родственников военнослужащих, погибших в ходе военных сборов, и родных сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.

В правительстве пояснили, что изменения нужны для реализации федерального закона, принятого в марте и регулирующего обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и сотрудников силовых структур.