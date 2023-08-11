Более 20 тыс. британских железнодорожников проведут новые забастовки

Акции запланировали на 26 августа и 2 сентября

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Более 20 тыс. сотрудников 14 железнодорожных компаний Великобритании проведут новые забастовки в конце августа и начале сентября в рамках спора о размере зарплат, гарантиях сотрудникам и условиях труда. Об этом сообщил представляющий их интересы Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз RMT.

По его информации, стачки намечены на 26 августа и 2 сентября и продлятся каждый раз в течение 24 часов. "Настрой среди наших членов остается неизменным и решительным по поводу нашего национального спора об оплате труда и его условиях", - заявил генеральный секретарь RMT Мик Линч.

Он пояснил, что решение продолжать забастовки было принято после того, как работодатель, Rail Delivery Group, отказался улучшать свое предложение. По словам Линча, "причина этого - правительство, которое не разрешило ему [работодателю] получить новый мандат, на основании которого могут вестись переговоры".

Волна забастовок, вызванных взлетом инфляции (на 10,5% по итогам прошлого года и 7,9% на настоящий момент в годовом исчислении) и падением реальных доходов, охватила Соединенное Королевство в конце 2022 года. В стачках, помимо железнодорожников, принимали участие медработники, водители автобусов, пограничники, почтальоны, учителя, преподаватели университетов и представители других профессий.