Собянин наградил победителей московского конкурса лучших строительных проектов 2022 года

Вручение наград состоялось в Концертном зале "Зарядье"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу поздравил представителей строительной отрасли столицы с профессиональном праздником и вручил награды победителям ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства".

"С большим праздником великих людей, создателей настоящего и будущего, того, что нас окружает. Спасибо вам за ваш труд. Праздник больших организаторов, руководителей предприятий и организаций строительного комплекса. Это праздник архитекторов, дизайнеров, каменщиков, бетонщиков, мастеров, монтажников, праздник работников строительной индустрии, еще десятков разных специальностей, без которых стройка бы не состоялась", - сказал Собянин перед вручением наград.

"Что объединяет разные проекты, которые мы создаем в нашем городе. Все это можно объединить и сказать, что мы с вами создаем огромный, большой проект под названием Москва. Москва - важнейший проект, который кто-либо когда-либо создавал. Конечно, это исторические здания, сооружения, которые мы любим, лелеем, реставрируем. Это огромное количество новых, современных зданий, которые делают нашу столицу молодой и стремительно развивающейся. Это город, который должен быть красивым, комфортным, удобным", - заявил мэр.

Собянин поблагодарил строительный комплекс Москвы за то, что он "достойно выполняет те задачи, которые перед ним стоят, вовремя сдает уникальные в мировом смысле объекты".

Вручение наград

Вручение наград было приурочено ко Дню строителя, который по традиции отмечается во второе воскресенье августа, и состоялось в Концертном зале "Зарядье". Сейчас здесь проходит выставка главных проектов столицы "Город для каждого" в рамках Московского урбанистического форума.

Целью конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства", проводимого с 2000 года, является поощрение авторов лучших строительных проектов, способствующих формированию комфортной городской среды и улучшению качества жизни горожан, а также стимулирование использования инновационных технологий и современных архитектурных решений.

Для участия в конкурсе было подано 124 заявки по 12 номинациям. Победителями конкурса стали 23 проекта. Проектом года стала Большая кольцевая линия столичного метро.

В частности, лучшим реализованным проектом строительства объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения стали учебные корпуса МГТУ им. Н. Э. Баумана. Лучшим реализованным проектом строительства объектов лечебно-оздоровительного назначения стал флагманский центр ГКБ им. В. В. Вересаева. Кроме того, лучшим реализованным проектом строительства парков и общественных пространств был объявлен "Парк Яуза".

Победители определялись решением городской конкурсной комиссии, а также открытым общегородским голосованием на портале "Активный гражданин", сайте конкурса и выставке конкурсных проектов в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ.