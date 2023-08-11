Смертность в России за полгода сократилась на 12,8%

По данным Росстата, естественная убыль стала меньше почти на треть

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Смертность в первом полугодии 2023 года в России сократилась на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, естественная убыль стала меньше почти на треть. Об этом сообщается на сайте Росстата.

"Смертность в первом полугодии 2023 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 12,8%, рождаемость - на 3,0%. Младенческая смертность снизилась по сравнению с январем - июнем 2022 года на 13,1%. Естественная убыль составила 272 520 человек, что на 29% меньше, чем за январь-июнь 2022 года", - говорится в сообщении.

Всего за первое полугодие 2023 года в России родились 616 150 младенцев, умерли 888 670 человек. В стране зарегистрировали 371 060 браков и 333 970 разводов.

Как отмечают в статистической службе, за июнь год к году общая смертность сократилась на 0,4%, а младенческая - на 17,7%. Уровень рождаемости стал ниже на 6,7%. Всего в первый летний месяц этого года в России родились 104 428 младенцев, умерли 140 220 человек.

Кроме того, в июне по сравнению с маем количество заключенных браков возросло почти в 2,3 раза, а количество разводов сократилось на 7,64%.