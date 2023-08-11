Раскольническая ПЦУ заняла верхнюю часть Киево-Печерской лавры без договора

Как сообщил директор заповедника Максим Остапенко, для заключения договора с ПЦУ необходимо завершить старую процедуру и запустить новую, которая должна быть согласована с Минкультуры, Госслужбой Украины по этнополитике и свободе совести

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) находится в верхней части Киево-Печерской лавры без заключения договора аренды с одноименным государственным музеем-заповедником. Об этом сообщил директор заповедника Максим Остапенко.

"Есть монастырь Украинской православной церкви, с которым разорван договор аренды, и есть монастырь Православной церкви Украины, с которым нет нового договора. Но и те, и другие монахи тут находятся приблизительно на одинаковых правах - без договора", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале LAVRA Live.

Остапенко подчеркнул, что для заключения договора с ПЦУ необходимо завершить старую процедуру и запустить новую, которая должна быть согласована с Минкультуры, Госслужбой Украины по этнополитике и свободе совести. По его словам, государство требует от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) доказать, что она не имеет никаких связей с РФ и Русской православной церковью (РПЦ).

Ранее директор заповедника сообщал, что территория Нижней лавры, где находится монастырь УПЦ, будет закрыта до тех пор, пока комиссия Министерства культуры не вернет в государственное пользование все расположенные там корпуса монастыря. О закрытии Нижней лавры с 11 августа руководство заповедника сообщило в четверг вечером, отметив, что эта мера "временная".

9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора аренды, заключенного между Киево-Печерской лаврой и одноименным государственным музеем-заповедником. Днем позже суд удовлетворил иск заповедника к УПЦ, запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря, что позволит выселить монахов из обители. Адвокат УПЦ Никита Чекман заявлял, что оба решения являются незаконными и будут обжалованы.

16 апреля ПЦУ впервые на Пасху провели службу в Успенском соборе (Верхняя лавра), который ранее находился в ведении УПЦ. 11 июня представители раскольнической церкви провели в лавре первую панихиду по гетману Ивану Мазепе, который РПЦ предан анафеме за государственную измену.