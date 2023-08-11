На Ставрополье за пять лет улучшили водоснабжение для 250 тыс. человек

В регионе отремонтировали и построили свыше 70 объектов

СТАВРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Модернизация системы водоснабжения позволила обеспечить качественной водой около 250 тыс. жителей Ставропольского края. В регионе разработают план по устранению системных проблем в сфере водоснабжения, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

"За пять лет по краевой программе мы улучшили водоснабжение для почти 250 тысяч человек. Отремонтировали, построили более 70 объектов, в основном - в сельских территориях. Работа продолжается и в этом году. На очереди 21 объект в Предгорном, Грачевском, Туркменском, Кочубеевском и других округах", - написал он.

Владимиров отметил, что летом в крае увеличилось число обращений о перебоях с водоснабжением. Чаще всего обращения поступают от жителей Кавказских Минеральных Вод и Ставропольской агломерации.

"Нагрузка на сети растет. Случаются незаконные врезки: их надо выявлять и ликвидировать. Поручил подготовить план действий по устранению системных проблем Ставрополья по водоснабжению. Над ним совместно будут работать краевые МинЖКХ, Минстрой и Водоканал. Для выполнения плана будем привлекать краевые ресурсы и обращаться в федеральный центр", - пояснил Владимиров.

Протяженность водопроводных сетей на Ставрополье составляет около 20 тыс. км. Ранее в краевом министерстве ЖКХ журналистам сообщали, что большинство водопроводных сетей построены в регионе более полувека назад. Изношенность некоторых участков превышает 80%.