Архиепископа Сендайского избрали местоблюстителем Японской автономной православной церкви

Предстоятель Японской автономной православной церкви, митрополит Токийский и всей Японии Даниил умер 10 августа

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Архиепископ Сендайский Серафим избран местоблюстителем митрополичьего престола Японской автономной православной церкви в соответствии с уставом этой церкви после смерти митрополита Токийского и всей Японии Даниила. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

"В связи с кончиной митрополита Токийского и всей Японии Даниила местоблюстителем митрополичьего престола Японской автономной православной церкви в соответствии с уставом данной церкви был избран архиепископ Сендайский Серафим", - говорится в сообщении.

Предстоятель Японской автономной православной церкви, митрополит Токийский и всей Японии Даниил умер 10 августа. 14 мая 2000 года Даниил был избран митрополитом Токийским и всей Японии, предстоятелем Японской автономной православной церкви.