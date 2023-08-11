На взорвавшемся в Сергиевом Посаде складе хранилось четыре тонны пороха

Следствие считает, что взрыв стал следствием нарушения техники безопасности

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. На взорвавшемся в Сергиевом Посаде складе хранилось около четырех тонн пороха, переданных с оборонного завода для утилизации. Это следует из материалов дела, оглашенных в пятницу в Сергиево-Посадском суде.

"На хранение компании "Пиро-Росс" было передано 53 ящика с порохом, всего четыре тонны материала", - зачитал судья материалы дела.

Суд рассматривает ходатайство следствия о заключении под стражу технического директора компании "Пиро-Росс", арендовавшей склад для хранения пиротехники. Согласно зачитанным судьей материалам, порох был передан компании для утилизации после извлечения из вышедших из срока годности боеприпасов.

Следствие считает, что взрыв стал следствием нарушения техники безопасности. Обвиняемый Сергей Чанкаев отрицает факт нарушений, которые могли привести к взрыву. Чанкаев обвиняется по ч. 2 ст. 217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека) УК РФ.