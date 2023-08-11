Бывший американский разведчик и инспектор ООН намерен оспорить это решение

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер считает, что блокировка его канала в YouTube может быть связана с давлением Украины на правительство США, чтобы заставить замолчать голоса, высказывающие противоположную Киеву точку зрения.

"Это не сюрприз, особенно учитывая то, что YouTube не является платформой свободы слова. Это платформа, которая стремится контролировать свободу слова, способствуя тому, чтобы люди сами регулировали свои сообщения. Вот чего касается монетизация платформы", - сообщил эксперт корреспонденту ТАСС.

По его словам, администрация платформы не направляла уведомлений о блокировке канала. "Это, очевидно, [пример] вмешательства правительства, особенно давления на американское правительство со стороны Украины, чтобы заставить замолчать голоса, которые высказывают противоположное украинской версии", - отметил Риттер. "Мы, конечно, зададим вопрос, почему они это сделали. Мы подадим апелляцию. Это только что произошло, мы не знаем достаточно деталей", - сказал собеседник агентства.

Риттер служил в качестве сотрудника разведывательного подразделения Корпуса морской пехоты США в 1984-1996 годах, принимал участие в операции "Буря в пустыне", работал в качестве инспектора в специальной комиссии ООН, расследовавшей сообщения о планах по созданию Ираком оружия массового уничтожения.

После выхода в отставку с военной службы в конце 1990-х годов регулярно критикует политику США на Ближнем Востоке, а в последнее время - также Украину и действия Вашингтона по поддержке Киева.