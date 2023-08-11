Минздрав заявил, что норма продажи рецептурных лекарств не повлияет на их доступность

Также никаких "новых" или "особенных" форм рецептов для этого не потребуется, говорится в сообщении ведомства

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Изменения в правилах продажи препаратов по рецепту, вступающие с силу с 1 сентября 2023 года, не повлияют на их доступность для пациентов. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава России.

"Вопреки тому, что пишут в СМИ и соцсетях, изменения в правилах вывода рецептурных лекарств из оборота при их продаже в аптеках не повлияют на их доступность для пациентов. При этом никаких "новых" или "особенных" форм рецептов для этого не потребуется", - говорится в сообщении.