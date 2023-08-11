11 августа, 17:10

В Дербенте восстановили электроснабжение после пожара на подстанции

Без электричества оставались более 30 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Дербенте, которые остались без света из-за пожара на подстанции. Работы велись со среды в круглосуточном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго Дагестана.

Читайте также
В Дербенте 30 тыс. абонентов остались без электричества из-за пожара на подстанцииРаботы по восстановлению электроснабжения в Дагестане продолжаютсяВ Дагестане возбудили дело о халатности после систематических отключений электроэнергии

"Энергетики Дагестана восстановили всех потребителей Дербента, запитанных от подстанции "Дербент-330". После ЧП на подстанции днем 9 августа, аварийно-восстановительные работы велись в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

9 августа на подстанции "Дербент-330" произошел пожар, из-за чего без электричества оставались более 30 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что сильная жара, которая наступила в регионе, привела к массовым отключениям электроэнергии в нескольких городах и районах республики. Из-за нагрузки на подстанциях ввели временные отключения электроснабжения в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте и Избербаше. 

Теги:
РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация