В Ленобласти на месте бывшего концлагеря из захоронения извлекли останки более 200 человек

По данным поисковой разведки, останки захоронены на участке рва длиной 55 м и шириной 10 м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Поисковики извлекли останки более 200 человек из предполагаемого захоронения узников фашистского концлагеря "Дулаг-102", находившегося в годы Великой Отечественной войны в Волосово в Ленинградской области, работа продолжается. Об этом сообщил командир поискового отряда "Зов партизан" Александр Гринев на пресс-конференции ТАСС.

"На данный момент у нас поднято больше 200 тел. Эти останки были подняты за неделю. Также были обнаружены гильзы от голландских винтовок, гражданские вещи, жетон лесничего с личным номером, личность которого мы сейчас пытаемся установить", - рассказал Гринев.

7 августа в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ленобласти сообщили, что в 1,5 км от Волосова обнаружено захоронение с останками около 100 человек, предположительно, заключенных "Дулага-102", располагавшегося поблизости. По данным ведомства, в обнаруженном месте может быть захоронено до 2 тыс. человек.

Работы в Волосове проводят поисковая экспедиция "Долина" из Великого Новгорода, поисковые отряды "Зов партизан" и "Авангард" совместно со следователями и криминалистами СК. Как отметил Гринев, верхний слой останков обнаружили на глубине 1,7-1,8 м, при этом тела, по всей видимости, преднамеренно засыпались сверху камнем и кирпичом. Для захоронения погибших и расстрелянных оккупанты использовали многокилометровый противотанковый ров. По данным поисковой разведки, останки захоронили на участке рва длиной 55 м и шириной 10 м.

Президент волосовского мотоклуба "Стальной Меридиан" Алексей Моисеев добавил, что, по его информации, захоронения советских военнопленных и гражданских лиц могут находиться и на месте самого "Дулага-102" - он располагался на территории известкового завода довоенной постройки. После освобождения Ленинградской области там некоторое время продолжал работать лагерь, но уже для военнопленных немцев, их союзников и пособников. В 1945 году завод был вновь запущен (в 2000-е ликвидирован), а в 1970-е годы - построена овощебаза, которой уже не существует. По свидетельствам очевидцев, при строительстве этой базы землю из захоронения вместе с останками самосвалами вывезли на обочину кладбища . "Возможно, что захоронения находятся там до сих пор", - отметил Моисеев.

О необходимой помощи

По словам Александра Гринева, поисковым отрядам в Волосове сейчас не хватает численности и ресурсов для того, чтобы работать с должной оперативностью и результатом, поэтому они очень рассчитывают на помощь поисковых подразделений Министерства обороны.

"Проблема, с которой мы столкнулись, - полноценная эксгумация захоронения. Своими силами [нам не справиться], поэтому недавно отправили от Следственного комитета Ленинградской области запрос в [90-й отдельный специальный] поисковый батальон [Минобороны], который мог бы нам помочь в этом, в ближайшее время, я надеюсь, мы получим от них ответ", - сказал Гринев.

Он также выразил надежду, что работы в Волосове в этом сезоне удастся продолжить вплоть до первых заморозков. Гринев считает, что для этих целей оптимально организовать сводный либо целевой отряд численностью до 100 человек, который мог бы вести работы в течение 1-1,5 месяцев и располагал необходимой техникой.

Член Общественной палаты Ленинградской области протоиерей Вячеслав Харинов и поисковик, аналитик организации "Помним всех поименно" Андрей Федотов предложили привлечь в сводный отряд волонтеров, пригласив военных из поискового батальона Минобороны в качестве кураторов.

"Если некоторые военнослужащие 90-го отдельного батальона могли бы выступить инструкторами, волонтеры вполне могли бы участвовать [в экспедиции] под их надзором. Такое волонтерское движение - сводный отряд, или сменные небольшие группы - они могли бы в большой степени разрешить проблему", - заявил Харинов.