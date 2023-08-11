В Софии могут не успеть в 2023 году демонтировать памятник Советской армии

В техническом архиве отдела "Архитектуры и градостроительства" необходимую проектную документацию по памятнику не обнаружили, а без нее спланировать и провести работы невозможно

СОФИЯ, 11 августа. /ТАСС/. Чиновники областной администрации Софии полагают, что не успеют демонтировать памятник Советской армии в центре болгарской столицы, несмотря на полную поддержку инициативы со стороны правительства и депутатов городского совета. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации Софии на официальном сайте.

"В техническом архиве отдела "Архитектуры и градостроительства" необходимую проектную документацию по памятнику обнаружить не удалось, а без нее спланировать и провести работы невозможно. Предприняты необходимые действия по восстановлению проектной документации, а также для проведения исследования о возможности размещения скульптурных фигур и барельефов монумента на территории национальной галереи. С учетом времени, которое необходимо для завершения процедуры, областная администрации не может говорить о конкретном сроке завершения проекта [по демонтажу памятника] в рамках нынешнего года", - говорится в сообщении.

В настоящее время памятник Советской армии охраняется добровольцами различных политических и общественных объединений, а у подножия монумента развернут палаточный городок. Споры вокруг памятника, возведенного в 1954 году, возникали в Болгарии неоднократно. Решение о его демонтаже городской совет Софии принимал в 1993 году, но из-за протестов сторонников Болгарской социалистической партии работы по демонтажу были прекращены. Памятник неоднократно становился мишенью для вандалов.

В марте софийские депутаты большинством голосов поддержали инициативу коалиции "Демократическая Болгария" о демонтаже и перемещении памятника Советской армии. Доклад об устранении монумента был представлен "Демократической Болгарией" в городской совет еще три года назад, но серьезную поддержку получил только тогда, когда лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов публично поддержал эту идею.

Памятник общей истории двух стран

Посольство России на своих страницах в социальных сетях опубликовало комментарий в связи с ситуацией вокруг монумента, напомнив, что он является "объектом общей истории Болгарии и России", а посягательство на мемориал, увековечивающий память павших в борьбе с нацизмом, "является не чем иным, как попыткой переписать историю Второй мировой войны и принизить роль не только советских солдат, но и тысяч болгарских героев, отдавших свои жизни в битве с коричневой чумой".

"Обращаем внимание на необходимость соблюдения болгарской стороной обязательств по сохранению воинских мемориалов в соответствии с положением Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федераций и Республикой Болгария от 4 августа 1992 года и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Болгария о сотрудничестве в области культуры, образования и науки от 19 апреля 1993 года. Убеждены, что соблюдение буквы и духа этих соглашений, является не только обязанностью сторон, но и моральным долгом цивилизованного государства в отношении памяти тысяч павших борцов с нацистским злом", - говорится в комментарии.