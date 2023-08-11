В Тернопольской области запретили крестный ход прихожан УПЦ в Почаевскую лавру

Ежегодный крестный ход в лавру уже около двух столетий проходит с конца июля из разных областей страны

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Военная администрация Тернопольской области запретила шествие прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Свято-Успенскую Почаевскую лавру с 19 по 28 августа. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Труш.

"Сегодня на Совете обороны области заслушал военных и правоохранителей о возможных провокациях во время шествия верующих в Свято-Успенскую Почаевскую лавру с 19 по 28 августа, - написал он в Telegram-канале. - Совет обороны принял решение запретить шествие верующих Украинской православной церкви в Почаевскую лавру".

Ежегодный крестный ход в Почаевскую лавру уже около двух столетий проходит с конца июля из разных областей страны. Шествие приурочено к празднику Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). Однако с 2022 года местные власти и сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются помешать шествию: блокируют дороги, запирают перед паломниками колодцы, закрывают продовольственные магазины, применяют против верующих силу, заставляя их делать многокилометровые обходы. В этом году власти Хмельницкой и Винницкой областей прямо объявили запрет на проведение в июле-августе массовых религиозных мероприятий "за пределами культовых религиозных сооружений", объяснив это "заботой о безопасности".

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками ПЦУ, которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию раскольников. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.