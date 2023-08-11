В Ингушетии открылся первый туристско-образовательный палаточный лагерь "Бейни-2023"

Для участия в лагере в регион прибыли почти 250 молодых людей

МАГАС, 11 августа. /ТАСС/. Около 250 молодых людей из разных регионов страны съехались в Ингушетию для участия в первом туристско-образовательном палаточном лагере "Бейни-2023", который открылся на территории альплагеря "Кязи" в горах республики в пятницу. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по делам молодежи региона Адам Мальсагов.

"У нас сегодня стартовал первый Всероссийский туристско-образовательный палаточный лагерь "Бейни-2023". Он будет проходить на территории альпинистского лагеря "Кязи" в горном Джейрахском районе на высоте почти 1,5 тыс. м над уровнем моря в четыре смены - с 11 по 24 августа, это молодежная, экологическая, туристическая и межнациональная смены. Для участия в лагере в нашу республику прибыли почти 250 молодых людей из регионов страны, в том числе и новых", - сказал Мальсагов.

По его словам, для молодых людей будут организованы пешие экскурсии по тропам и туристическим маршрутам Джейрахско-Ассинского ущелья. Планируется, что за одну смену в течение четырех дней участники будут проходить более 200 км.

"Палаточный лагерь "Бейни" - это первая молодежная туристическая площадка для обмена опытом, которая позволит познакомить участников с традициями, обычаями и фольклорной составляющей ингушского народа. Место для проведения "Бейни" было выбрано не случайно, это одно из самых живописных мест нашего региона, в этом ребята смогут убедиться сами, так как вся красота ингушских гор открывается именно здесь. Этот лагерь предоставляет уникальную возможность обменяться знаниями, опытом и идеями, чтобы мы могли вместе двигаться вперед и развивать туризм в наших регионах, чтобы именно к нам приезжали люди со всей России", - добавил собеседник ТАСС.

По словам Мальсагова, рассматривается возможность ежегодного проведения лагеря. Проект будет реализован при грантовой поддержке "Росмолодежь. Гранты".