Для вернувшихся участников СВО утвердили порядок расчета оплаты больничного

Теперь не будет учитываться период, пока было приостановлено действие трудового договора в связи с участием в специальной военной операции

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило порядок расчета оплаты больничного для вернувшихся участников специальной военной операции (СВО). Теперь не будет учитываться период, пока было приостановлено действие трудового договора в связи с участием в СВО, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"Правительством утвержден порядок расчета оплаты больничного для вернувшихся участников СВО. Документом предусмотрен особый порядок определения среднего дневного заработка для расчета пособия по больничному листу лицам, возобновившим свою трудовую деятельность после участия в СВО", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при определении среднего дневного заработка не будут учитываться календарные дни, в которые было приостановлено действие трудового договора в связи с участием в СВО. Эти изменения позволят не допустить снижения размера пособия по временной нетрудоспособности для вернувшихся участников спецоперации в связи с тем, что в этот период они не имеют заработка, который учитывается при исчислении пособий.