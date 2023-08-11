График поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 12-14 августа

Изменения в расписании произойдут из-за подготовки к запуску МЦД-3

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Расписание движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги изменится 12-14 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В выходные 12-13 августа мы сделали проезд в экспрессах на этот период по билетам обычных электропоездов. Часть поездов отменена, интервалы движения до Ленинградского вокзала увеличены до 1,5 часов, при движении в Москву поезда не останавливаются на станциях Левобережная, Ховрино, Грачевская и Моссельмаш. Часть поездов следует от и до станций Сходня, Химки; некоторые поезда дальнего пригорода следуют от и до Поварово; часть поездов проследует с отменой остановок на участке от Ленинградского вокзала до Зеленограда", - значится в сообщении.

Также изменения в расписании будут действовать 14 августа.

"Изменения в расписании необходимы для подготовки к запуску МЦД-3: будут проводить работы по соединению двух направлений - Ленинградского и Казанского, а также строить станцию в Зеленограде и реконструировать станцию Ховрино. График движения поездов можно посмотреть на сайте перевозчика", - заключили в департаменте.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что запуск МЦД-3 запланирован в августе. Позже источник, знакомый с планами транспортного комплекса столицы, уточнил ТАСС, что инфраструктуру МЦД-3 планируют подготовить к 15 августа. По его словам, запуск нового маршрута состоится не позднее 20 августа.