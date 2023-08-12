В Ингушетии погибшего при нападении боевиков правоохранителя наградили орденом Мужества

Награду отцу полицейского передал Министр внутренних дел по Ингушетии генерал-лейтенант Михаил Коробкин

МАГАС, 11 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел по Ингушетии генерал-лейтенант Михаил Коробкин передал отцу полицейского Башира Хаутиева, погибшего в ночь на 6 апреля при нападении боевиков, орден Мужества, которым правоохранитель награжден посмертно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, старший участковый уполномоченный полиции МО МВД России "Малгобекский" майор полиции Башир Хаутиев награжден орденом Мужества (посмертно). Михаил Коробкин вручил орден отцу полицейского", - говорится в сообщении.

Башир Хаутиев вместе с двумя сотрудниками МВД России из Тульской области погиб в ночь с 5 на 6 апреля 2023 года при выполнении служебно-боевых задач на территории Малгобекского района Республики Ингушетия.

В ночь на 28 марта в Ингушетии неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС "Волга-14", который расположен рядом с сельским поселением Кантышево Назрановского района республики. В результате нападения были ранены двое сотрудников правоохранительных органов. 3 апреля начальник УФСБ по Ингушетии принял решение о проведении контртеррористической операции на территории Малгобекского района. В ночь на 6 апреля сотрудники силовых структур в Ингушетии узнали о местонахождении членов бандгруппы в селе Зязиков-Юрт. При попытке задержания последние оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия, завязался бой.