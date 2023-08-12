На Ставрополье начинает работу всероссийский молодежный форум "Машук"

Участников мероприятия ждут лектории, мастер-классы, кейсы социальной направленности

ПЯТИГОРСК, 12 августа. /ТАСС/. Всероссийский молодежный образовательный форум "Машук" в субботу начинает свою работу в Пятигорске. Его участниками станут более 2 тыс. человек со всей страны, сообщили журналистам в пресс-службе форума.

"12 августа в Пятигорске начнет свою работу Всероссийский молодежный образовательный форум "Машук" платформы Росмолодежь. <...> [Он] объединит 2 200 участников из 87 регионов России: педагогов и учителей, советников по воспитательной работе, преподавателей, экскурсоводов, библиотекарей, воспитателей и специалистов в сфере дошкольного образования, студентов педагогических вузов и ссузов, учителей-блогеров, вожатых и наставников в различных направлениях, а также впервые - подростков от 14 до 17 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что форум станет одним из ключевых событий Года педагога и наставника. Его образовательная программа будет построена вокруг тезиса "Учим тех, кто учит!".

По данным пресс-службы, участников ждут лектории, мастер-классы, кейсы социальной направленности. Для общения с активной молодежью на площадку форума будут прибывать почетные гости: политики и общественные деятели. Встречи с экспертами пройдут в формате "Уроки о важном", где будут затронуты вызовы, которые стоят перед жителями России в связи с проведением специальной военной операции.

"Участников ждет работа на практических семинарах и тренингах, ежедневная рефлексия в группах, а также "Лаборатория форматов" - сквозная активность, участники которой каждый день будут проводить открытые уроки. В конце форума внутри каждого направления общим голосованием будут проведены выборы лучших практик с использованием КОИБов. <…> В программу форума войдет проектно-практическая часть, которая подразумевает исследование особенностей Пятигорска. <...> Полученный опыт участники оформят в образовательный или просветительский продукты", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что участники "Машука" представят свои проектные инициативы в грантовом конкурсе Росмолодежи. Сумма поддержки составит до 1 млн рублей. По итогам форума участники разработают перечень мер поддержки и удержания в профессии молодого специалиста, а также современную модель системы воспитания, обучения, просвещения и наставничества на основе лучших практик ключевых субъектов и идей с дальнейшей апробацией модели Центром Знаний "Машук".