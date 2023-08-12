В Германии число нелегальных мигрантов за семь месяцев 2023 года выросло на 51%

Особенно сложная ситуация наблюдается на границе с Польшей, пишет Bild

БЕРЛИН, 12 августа. /ТАСС/. Количество несанкционированных въездов в Германию за первые семь месяцев текущего года увеличилось на 51% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигло 43 815. Об этом сообщает газета Bild.

По ее информации, особенно сложная ситуация наблюдается на границе с Польшей. Там сотрудники федеральной полиции ФРГ зарегистрировали 14 303 незаконных пересечения границы, что на 143,7% больше, чем в предыдущем году. Несанкционированных въездов из Швейцарии, как указывает издание, было на 201,8% больше.

"Миграционный кризис продолжает обостряться и все больше концентрируется на Германии. Текущие показатели пугают, особенно если учесть, что министр внутренних дел ФРГ по-прежнему закрывает глаза на реальность", - заявил представитель союза полицейских Германии Мануэль Остерман. В федеральной полиции ФРГ выступают не только за введение стационарного пограничного контроля на границах с Польшей и Швейцарией - в этом году границу нелегально пересекли значительно больше людей из Чехии (+48,5%) и Люксембурга (+58,7%), чем в 2022 году. На границе с Австрией этот показатель остается неизменно высоким: с января по июль было выявлено 9 786 случаев незаконного въезда в ФРГ.

Количество нелегальных пересечений границы из Швейцарии, как указывает Bild, выросло на 412% в январе, на 256% в феврале и на 235% в апреле. Такой же резкий рост наблюдается и в Польше. В апреле это число было на 219% больше, чем в 2022 году, в мае - на 229% а в июне - на 203%.

"Текущие данные о незаконных пересечениях границы шокируют, но ситуация будет продолжать резко ухудшаться. Полагаю, в ближайшие месяцы числа будут пятизначными", - сказал глава профсоюза федеральной полиции Германии Хайко Теггац. Он добавил, что временный пограничный контроль в настоящее время является единственным эффективным способом противодействия этому. Неконтролируемая нелегальная миграция, как считает Теггац, таит в себе и другие угрозы - в Германию проникают террористы.