Гидрометцентр сообщил о сильных дождях в 14 регионах России в ближайшие дни

В некоторых из них также прогнозируют грозу, град и сильный ветер

ТАСС, 12 августа. Очень дождливая погода ожидает в ближайшие дни Ленинградскую, Новгородскую, Омскую, Томскую области, Краснодарский край и ряд других регионов России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Совершенно некомфортная погода будет в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае - там температура [будет] 14-20 градусов максимальная. Это на 4-6 градусов ниже нормы. Кроме того, там везде будут интенсивные дожди. В Приморском крае тоже будет сильный дождь", - сказал он.

По словам Вильфанда, некоторые регионы юга России также ожидают дождливые выходные. "В выходные дни там будет не особо комфортная погода для отдыха, потому что в Краснодарском крае и Адыгее будут сильный дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с", - сообщил он.

Метеоролог рассказал, что в Тыве, центральных районах Красноярского края, Хакасии, Амурской, Ленинградской, Новгородской областях, на западе и юге Хабаровского края тоже прогнозируется сильный дождь в ближайшие дни.