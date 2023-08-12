Пострадавшие от действий туркомпании дети вернулись из Антальи в Россию

Сотрудники генконсульства обеспечивали трансфер детей в аэропорт, согласовывали с представителями авиакомпании их передачу экипажу, координировали действия с родителями вплоть до прибытия домой

СТАМБУЛ, 12 августа. /ТАСС/. Все дети, пострадавшие от недобросовестных действий туроператора "Колибри-тур" во время отдыха в Турции, вернулись в Россию, сообщило посольство России в Анкаре.

"По ситуации на конец дня 11 августа все дети, прибывшие в Турцию на отдых по линии "Колибри-тур" и размещенные в отелях города Кемер под контролем генконсульства, вылетели в Россию", - заявили в посольстве. Там также отметили, что всю минувшую неделю посольство вместе с генконсульством в Анталье приложили все усилия по защите прав и интересов несовершеннолетних россиян, оказавшихся на территории Турции без опеки в результате недобросовестных действий "Колибри-тур".

"С 9 августа при спонсорской помощи ряда туристических компаний на безвозмездной основе обеспечено возвращение восьми несовершеннолетних <...> в возрасте от 8 до 14 лет авиатранспортом в Москву и Санкт-Петербург. Сотрудники генконсульства обеспечивали трансфер детей в аэропорт, оказывали содействие при регистрации на рейс, согласовывали с представителями авиакомпании передачу несовершеннолетних членам экипажа, контролировали прохождение через КПП, координировали данные действия с родителями вплоть до прибытия детей в пункт назначения", - говорится в сообщении.

В СМИ 4 августа появились публикации о том, что группу из 90 детей выселили из лагеря в Турции, потому что туркомпания "Колибри-тур" не оплатила для них отель. В Минэкономразвития РФ сообщили, что обсудят с турецкими коллегами совместные действия по снижению рисков недобросовестных действий туристических компаний.