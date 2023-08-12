США и Китай увеличат количество разрешенных пассажирских рейсов друг для друга

Количество рейсов увеличат до 24 в неделю с целью поддержания конкурентного баланса и равных возможностей американских и китайских авиаперевозчиков, сообщили в министерстве транспорта Соединенных Штатов

ТАСС, 12 августа. Авиационные власти США и Китая повысят количество разрешенных пассажирских рейсов в страны друг друга до 24 в неделю к 29 октября. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление американского министерства транспорта.

По его данным, промежуточным этапом в этом соглашении будет увеличение числа полетов с текущих 12 до 18 в неделю. В дальнейшем 24 рейса будут распределяться между тремя крупнейшими американскими и шестью китайскими авиакомпаниями.

Главной целью увеличения количества полетов является поддержание конкурентного баланса и справедливых и равных возможностей американских и китайских авиаперевозчиков, отметили в ведомстве.

Американское правительство в 2020 году полностью приостановило регулярные пассажирские рейсы между США и КНР для авиакомпаний из Китая на фоне пандемии, однако в дальнейшем эти ограничения ослабляли.