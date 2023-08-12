Эксперт сообщил об отсутствии особой угрозы нового варианта коронавируса "эрис"

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, новый штамм не обладает большей летальностью и не приводит к тяжелой форме болезни в сравнении с другими вариантами "омикрона"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вариант омикрон-штамма коронавируса EG.5 или "эрис" не представляет особой угрозы. По всей вероятности, он демонстрирует ту же летальность, что и другие линии "омикрона", сообщил ТАСС вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Летальность [вариантов омикрон-штамма] довольно стабильна, если все в порядке с медициной, то она составляет примерно 0,35%. У этого варианта ("эриса" - прим. ТАСС), по-видимому, такая же летальность - нет оснований считать, что она больше. Какой-то специальной угрозы он не представляет", - сказал он.

Альтштейн добавил, что EG.5 идет на смену распространенному варианту "омикрона" XBB.1.5 ("кракен"). "Эти варианты отличаются по одной мутации, разница между ними по биологическим свойствам не принципиальная. В общем, ["эрис"] не обладает большей летальностью и не дает более тяжелые заболевания в сравнении с другими вариантами "омикрона", - пояснил он.

По данным Роспотребнадзора, в России с апреля по август выявили 17 случаев заболевания, вызванного вариантом EG.5. Как отметили в ведомстве, в РФ новый вариант пока не получил широкого распространения. При этом риски осложнения эпидситуации по ковиду, связанные с распространением "эриса", существуют.