12 августа, 01:36

Жара вернется в Москву на следующей неделе

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

Ее пик придется на 17 и 18 августа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Потепление до плюс 23-29 градусов и прекращение осадков ожидается в Москве со вторника. Пик жары будет в четверг и пятницу - температура будет достигать плюс 31 градуса, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная со вторника, прогнозируется повышение температуры. Вторник и среда будут очень комфортными днями - много солнца, переменная облачность, без осадков, плюс 23-29 градусов", - сообщил он.

В выходные дни и понедельник температура в Москве будет в диапазоне плюс 22-25 градусов. Суббота окажется достаточно дождливой, в воскресенье и понедельник интенсивность осадков уменьшится, но кратковременные дожди еще будут наблюдаться.

В четверг и пятницу в Москве будет выше 30 градусов. Температурный фон будет плюс 26-31 градус, рассказал Вильфанд. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичМосква
© Информационное агентство ТАСС
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