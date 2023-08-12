Жара вернется в Москву на следующей неделе

Ее пик придется на 17 и 18 августа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Потепление до плюс 23-29 градусов и прекращение осадков ожидается в Москве со вторника. Пик жары будет в четверг и пятницу - температура будет достигать плюс 31 градуса, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная со вторника, прогнозируется повышение температуры. Вторник и среда будут очень комфортными днями - много солнца, переменная облачность, без осадков, плюс 23-29 градусов", - сообщил он.

В выходные дни и понедельник температура в Москве будет в диапазоне плюс 22-25 градусов. Суббота окажется достаточно дождливой, в воскресенье и понедельник интенсивность осадков уменьшится, но кратковременные дожди еще будут наблюдаться.

В четверг и пятницу в Москве будет выше 30 градусов. Температурный фон будет плюс 26-31 градус, рассказал Вильфанд.