Первая в России видеоигра с видами Горного Алтая выйдет в 2023 году

Пользователи смогут посетить туристические места республики, точные копии которых разработчик планирует детально проработать с министерством туризма региона

ТАСС, 12 августа. Первая в России видеоигра "Сердце Алтая" с видами и туристическими местами Республики Алтай будет выпущена в 2023 году. Исследовательский геймплей позволит игрокам познакомиться с такими местами региона как Плато Укок, Каракольская долина, Акташский рудник, Акташский ретранслятор, Чемальская ГЭС и другими, рассказал ТАСС руководитель проекта, директор студии Aeroplan Games Данила Ермаков.

"Первый эпизод планирую полностью показать уже на фестивале "Игропром" 7 и 8 октября на ВДНХ. В России, наверное, [игра] пока первая. Думаю, в мире тоже, так как данный регион никак не был представлен в играх", - сказал он.

По словам Ермакова, игра будет включать в себя две части - "Затерянный город" и "Врата Шамбалы". Развитие сюжета происходит в Республике Алтай. В ходе игры пользователям будут представлены такие туристические места как Плато Укок и Каракольская долина. Точные копии разработчик планирует прорабатывать детально с министерством туризма региона.

"Если брать, например, какие-то места, которые мы уже сами начинали реализовывать ранее своими силами, то это Акташский рудник, Акташский ретранслятор, Чемальская ГЭС. Здания полностью воссозданы в 3D со всеми подробностями. На данном, новом, этапе сотрудничества [с министерством], я надеюсь, получится сделать и детальнее, и качественнее, и не только памятники индустриального прошлого региона, но и геологии. Замечу, пока не в первом эпизоде", - отметил Ермаков.

Игра будет доступна для всех площадок, при этом разработчик отмечает, что проект получил предложение по портированию на игровые консоли. Геймплей - исследовательский. Задача первого эпизода, по словам Ермакова, познакомить игрока с культурой региона и отношением коренного населения к своему наследию, обычаям.

Главный персонаж игры - молодой блогер Арина Демидова, которая отправляется в Республику Алтай, чтобы создать новый уникальный материал для своего блога о затерянном городе на Алтае. Ермаков отмечает, что "сакральная тайна" будет проявляться на протяжении всего второго эпизода, который логически связан с первым. Роль девушки, по словам разработчика, может стать образом отечественной первооткрывательницы культурного наследия малых народов России.