Специалисты будут проверять уровень трития в рыбе после сброса воды с "Фукусимы-1"

Проверки будут проводиться на протяжении месяца после начала процедуры сброса

ТОКИО, 12 августа. /ТАСС/. Управление рыболовства Японии будет ежедневно контролировать уровень содержания трития в рыбе, выловленной у берегов префектуры Фукусима, на протяжении месяца после начала сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщила газета The Asahi.

Как ожидается, результаты будут публиковаться в течение двух суток после проведения замеров. Отчеты будут переведены на английский язык, учитывая острую реакцию соседних стран на решение Токио.

Контроль будет производиться в отношении морепродуктов, добытых в радиусе 2 км от аварийной атомной электростанции. Ранее в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии заявляли, что сброс воды в океан может быть приостановлен в случае обнаружения повышенной концентрации трития в рыбе, отмечает The Asahi.

Проблемы воды с "Фукусимы"

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей.

Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее больших объемов - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В компании Tokyo Electric Power подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Несмотря на это, планы Токио вызывают острую критику со стороны некоторых стран, в первую очередь Южной Кореи и Китая.

Сбрасывать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать процесс на постоянной основе - специалисты агентства за прошедшие годы провели несколько инспекций станции.