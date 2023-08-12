Туву приняли в международный совет "Наш общий дом - Алтай"

Регион планирует развивать транспортное сообщение с Монголией, Китаем и Казахстаном

ТАСС, 12 августа. Тува вошла в состав международного координационного совета "Наш общий дом - Алтай", в планах республики развитие транспортных коридоров в Монголию, Китай и Казахстан. Об этом сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

"Туву приняли в состав Международного координационного совета "Наш общий дом - Алтай". Его заседание проходило в Монголии, в Баян-Ульгийском аймаке. Жаль, что не смог лично присутствовать на встрече. Выступил с докладом по ВКС (видео-конференц-связи). Выразил уверенность, что участие нашего региона в Совете вполне справедливо. Тува - часть Алтае-Саянского нагорья. Мы помним о древних и тесных связях наших народов", - написал Ховалыг в Telegram-канале.

По словам главы республики, совместно с Монголией и Китаем республика продвигает транспортные проекты - строительство железной дороги и автомобильного трансграничного коридора в Китай.

"Мы сознательно ориентируем наш регион на раскрытие транспортного потенциала. Сейчас активно продвигаем еще один проект. Строительство транспортного коридора "Кызыл-Хая - Кош-Агач" (дорога, соединяющая Туву с Республикой Алтай), по нашему мнению, оптимизирует логистику сибирского бизнеса в сторону пунктов пропуска. В Туве скоро таких появится два: автомобильный на границе с Монголией в Овюрском районе и воздушный в аэропорту Кызыла. Последний послужит открытию из республики большего числа авианаправлений, в первую очередь в Монголию, Китай и, возможно, Казахстан", - пояснил Ховалыг.

Координационный совет "Наш общий дом - Алтай" существует 20 лет. В него входит Алтайский край и Республика Алтай, Восточно-Казахстанская область, Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки Монголии, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Совет создан для развития социального и экономического сотрудничества между регионами.